ЦОДД предупредил о загруженности столичных дорог с 16 по 25 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В преддверии Нового года наиболее загруженными дороги Москвы будут с 16 по 25 декабря, сообщили в Дептрансе Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД),

Число машин на улицах вырастет на 30–50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона. Во второй половине декабря движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также в центре столицы. Кроме того, на загруженность улиц могут повлиять снегопады.

Горожанам посоветовали использовать в эти дни городской транспорт для поездок или отправляться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря.

"Дороги будут свободнее, и вы сможете быстрее доехать до торговых центров и вернуться домой", – сказано в сообщении.

Между тем аналитики ЦОДД прогнозируют, что уже 1 января число автомобилей на дорогах Москвы снизится до 1,22 миллиона. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 миллиона, что на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря.

Наиболее востребованными у москвичей в этот период станут центр города, парки и места проведения новогодних представлений.

"Ситуационный центр ЦОДД и дорожный патруль будут работать даже в новогоднюю ночь. Мы обеспечиваем безопасность движения по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Между тем 12 декабря по прогнозу синоптиков в городе ожидается снег. К вечеру в связи с этим возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД. Водителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.

На этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, уточнил он.

Утром 9 декабря высота снежного покрова в столице составила 14 сантиметров. Однако снег продолжает накрывать столицу.