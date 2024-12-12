12 декабря, 07:49 (обновлено 12.12.2024 10:07)Транспорт
ЦОДД предупредил о загруженности столичных дорог с 16 по 25 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В преддверии Нового года наиболее загруженными дороги Москвы будут с 16 по 25 декабря, сообщили в Дептрансе Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД),
Число машин на улицах вырастет на 30–50 тысяч по сравнению с началом декабря и превысит 2,91 миллиона. Во второй половине декабря движение будет особенно затрудненным у крупных торговых центров, вокзалов и аэропортов, а также в центре столицы. Кроме того, на загруженность улиц могут повлиять снегопады.
Горожанам посоветовали использовать в эти дни городской транспорт для поездок или отправляться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря.
"Дороги будут свободнее, и вы сможете быстрее доехать до торговых центров и вернуться домой", – сказано в сообщении.
Между тем аналитики ЦОДД прогнозируют, что уже 1 января число автомобилей на дорогах Москвы снизится до 1,22 миллиона. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 миллиона, что на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря.
Наиболее востребованными у москвичей в этот период станут центр города, парки и места проведения новогодних представлений.
"Ситуационный центр ЦОДД и дорожный патруль будут работать даже в новогоднюю ночь. Мы обеспечиваем безопасность движения по задаче мэра Москвы Сергея Собянина", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Между тем 12 декабря по прогнозу синоптиков в городе ожидается снег. К вечеру в связи с этим возможны затруднения движения в центре города, на ТТК и МКАД. Водителей попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на подъемах и спусках с мостов и эстакад.
На этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, уточнил он.
Утром 9 декабря высота снежного покрова в столице составила 14 сантиметров. Однако снег продолжает накрывать столицу.