Синоптик Вильфанд: до 95% территории России покрыто снегом

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Снежный покров сформировался на 95% территории России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Синоптик отметил, что снега нет только в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Ранее сообщалось, что в ближайшую неделю в столичном регионе установится неоднородная, неустойчивая погода. В городе ожидаются морозы до минус 15 градусов. При этом в течение рабочих дней может идти снег, однако он не будет таким интенсивным, как в выходные.

Несмотря на прогнозируемые холода, 40-градусных морозов в Москве больше не будет, заявил ранее климатолог ФГБУ "Центральное УГМС" Николай Терешонок. Он объяснил, что это связанно с ростом глобальной температуры. При этом, по его словам, такое явление может грозить серьезными последствиями.