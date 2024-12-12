Синоптик Ильин сообщил, что в столице похолодает в конце следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Очередная волна похолодания придет в столичный регион в конце следующей рабочей недели, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, температура воздуха в ночные часы будет понижаться до -12...-17 градусов. Тем не менее период этот будет непродолжительным, и уже в выходные, 21 и 22 декабря, температура снова начнет расти, хотя до положительных значений не доберется.

В середине следующей недели существенных осадков не ожидается, а в выходные снова начнется снег. Что касается ближайших выходных и начала следующей недели, то будет снежно и тепло.

В начале следующей недели в Москве максимальные значения температуры будут расти. В понедельник и вторник, 16 и 17 декабря, днем ожидается от -1 до -6 градусов, а ночью – от -4 до -9 градусов. В среду ночью ожидается от - 2 до -7 градусов, днем – от 0 до -5 градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что зима в Москве обещает быть более теплой, чем обычно. По ее словам, результаты климатических моделей, прогнозирующих долгосрочную погоду, показывают, что этот декабрь и последующие зимние месяцы в столице и области будут теплее нормы.