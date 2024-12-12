Облачная погода и снег ожидаются в Москве 12 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и снег ожидаются в столице в четверг, 12 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от минус 1 до минус 3 градусов, по области – от минус 1 до минус 6 градусов.

Западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 741 миллиметр ртутного столба.

В Московском регионе до 09:00 12 декабря действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что зима в Москве обещает быть более теплой, чем обычно. По ее словам, результаты климатических моделей, прогнозирующих долгосрочную погоду, показывают, что этот декабрь и последующие зимние месяцы в столице и области будут теплее нормы.