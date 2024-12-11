Первая декада декабря в Москве была теплее нормы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура первой декады декабря в Москве превысила климатическую норму на 1,7 градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

В среднем столбики термометров держались на отметке минус 1,8 градуса. Из прошедших десяти дней отрицательную температурную аномалию имели только два.

Как подчеркнул Леус, разброс температур составил от минус 6,5 градуса 6 декабря до плюс 2 градусов 1 декабря. Между тем в городе выпало 25 миллиметров осадков или 49% от месячной нормы. Высота снежного покрова достигла 19 сантиметров.

Ранее стало известно, что за последние трое суток на метеостанции на ВДНХ выпало 24 миллиметра снега, что составляет 46% от месячной нормы.

В течение недели в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой – столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов.

