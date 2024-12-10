Высота сугробов в столице достигла 19 сантиметров

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Высота снежного покрова на ВДНХ к утру 10 декабря достигла 19 сантиметров. Этот показатель остается на 10 сантиметров ниже абсолютного рекорда для этой даты, который был зафиксирован в 2023 году, рассказала в своем телеграм-канале ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

При этом в общей сложности за последние трое суток на ВДНХ выпало 24 миллиметра снега, что составляет 46% от месячной нормы, подчеркнула специалист.

По словам Поздняковой, подобные снегопады происходят в Москве в среднем раз в 4 года. Так, в прошлый раз настолько обильные осадки в первой декаде декабря фиксировались в 2017 году. При этом тот декабрь стал на 4 градуса теплее многолетних значений, а норма по осадкам была перевыполнена почти в 1,5 раза. На тот момент к 10 декабря в столице сформировался снежный покров высотой 13 сантиметров.

При этом наиболее масштабные осадки в первой декаде декабря выпали в 2008 году. Так, за 10 дней декабря в столице выпало 41,2 миллиметра осадков, однако это был не снег, а дождь. В тот год снежный покров в городе появился ближе к Новому году, подчеркнула Позднякова.

На фоне нынешних снегопадов автомобилистов нескольких российских регионов, в том числе Московской области, призвали соблюдать скоростной режим и сохранять безопасную дистанцию с идущими впереди машинами. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба госкомпании "Автодор".

При этом на М1 "Беларусь" и М3 "Украина" не прогнозируется осадков вплоть до утра следующего дня, 11 декабря. На участках трассы М4 "Дон", пролегающих через Воронежскую и Ростовскую области, ожидаются снег с дождем, а в Краснодарском крае дождь пройдет местами.

На М11 "Нева" в течение ближайших суток обойдется практически без осадков. Однако на участке М12 "Восток" от Москвы до Казани во вторник и до утра среды прогнозируется снегопад.

Водителей также попросили отказаться от резких маневров и внимательно следить за дорогой.

Кроме того, в условиях снегопада москвичам рекомендовали использовать для поездок по городу метро. Вечером ожидаются локальные затруднения в центральной части столицы, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область. Если поездок на автомобиле не избежать, то лучше отложить их на более позднее время – после 19:00.