ЦОДД призвал москвичей пересесть на метро из-за загруженности дорог

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ЦОДД призвал жителей столицы в течение дня использовать для поездок по городу метро, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

В ведомстве обратили внимание, что интенсивное движение сейчас наблюдается на Ярославском шоссе по направлению в центр, на шоссе Энтузиастов по направлению в центр и на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Вечером ожидаются локальные затруднения в центральной части города, на ТТК, МКАД и на вылетных магистралях по направлению в область.

Если поездок на автомобиле не избежать, то лучше отложить их на более позднее время – после 19:00. Кроме того, автомобилистов просят быть аккуратными, особенно на мостах и эстакадах. Следует соблюдать скоростной режим и дистанцию.

На этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, уточнил он.

Утром 9 декабря высота снежного покрова в столице составила 14 сантиметров. Однако снег продолжает накрывать столицу.