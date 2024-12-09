В Москве проводят очистку крыш жилых домов после снегопада

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты комплекса городского хозяйства проводят в Москве работы по очистке крыш жилых домов после снегопада. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что работы проводятся в течение светового дня. Помимо снега, с кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков очищается наледь.

На время работ места их проведения огораживают лентами и специальными заграждениями, чтобы исключить риск для пешеходов. Москвичам необходимо оставаться внимательными и ни при каких обстоятельствах не заходить за ограждения.

"Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия снегопада, ведется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. Коммунальная техника в цикличном режиме проводит сплошное механизированное подметание и противогололедную обработку проезжей части и пешеходных зон", – отметил Бирюков.

Заммэра также напомнил, что особое внимание городские службы уделяют очищению тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, а также к железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

На фоне снегопадов москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом для поездок по городу. Вечером 9 декабря, по прогнозам ЦОДД, возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и на вылетных магистралях в сторону области.

Между тем высота снежного покрова в столице к утру понедельника достигла 14 сантиметров. При этом осадки в виде снега продолжают накрывать город. В связи с этим снегосплавные пункты Москвы работают в круглосуточном режиме. Общая мощность всех станций позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров в сутки.