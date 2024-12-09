Синоптик Ильин: первая половина недели в Москве будет достаточно мягкой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погодные условия в первой половине текущей недели будут достаточно мягкими, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Так, температура воздуха в этот период в дневное время будет варьироваться от 0 до минус 3 градусов в Москве и от 0 до минус 5 градусов – в области. При этом в ночной период вплоть до среды, 11 декабря, температура воздуха будет опускаться до минус 5 градусов в Москве и минус 7 – на территории Подмосковья. Существенных осадков на этом фоне не прогнозируется, однако местами все же пройдет небольшой снег, а на дорогах сохранится гололедица.

В среду в столицу придет более холодный арктический воздух, в результате чего средняя дневная температура в городе опустится до минус 1 – минус 5 градусов. При этом по ночам будет холодать до минус 6 градусов. Уже в четверг-пятницу, 12–13 декабря, в Москве усилится снег. Осадки окажутся продолжительными, но не интенсивными.

Самые холодные ночи на неделе пройдут в пятницу, субботу и воскресенье. В это время температура воздуха понизится до минус 8 – минус 13 градусов. При этом холод будет сохраняться и в светлое время суток. Так, 13 декабря в Москве и области ожидается от минус 4 до минус 9 градусов, а 14 декабря – минус 1 – минус 6 градусов. При этом 15 декабря потеплеет до 1 – минус 4 градусов.

Снегопад в эти дни ослабнет, но не перестанет идти окончательно. В целом прогнозируется, что в общей сложности за неделю выпадет не более 3 сантиметров снега.

Наиболее высокое атмосферное давление установится в столице в понедельник, 9-го числа. Оно зафиксируется около 760 миллиметров ртутного столба. В дальнейшем показатель будет "скакать", то понижаясь до 745 миллиметров в четверг, то вновь поднимаясь в пятницу до 752 миллиметров. В воскресенье давление снова опустится до 740 миллиметров.

Не менее часто свое направление будет менять ветер. Так, в понедельник он будет южным с порывами 5–10 метров в секунду, а затем переменится, преимущественно сохраняя западное направление. При этом он будет развивать скорость до 2–7 метров в секунду. Уже в четверг-пятницу ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 6–11 метров в секунду, а в выходные дни вновь ослабнет до 4–7 метров в секунду.

При этом в первой половине недели температура воздуха будет близка к норме, характерной для этих чисел декабря. Однако уже с четверга она окажется ниже средней температуры на 1 градус. Наиболее существенные отклонения от нормы будут зафиксированы 14 декабря, когда показатель достигнет разницы в 4–5 градусов.

Между тем к настоящему моменту высота снежного покрова в столице достигла 14 сантиметров. Показатель уже превысил норму в два раза. В столице также может сохраняться гололедица, предупредили в комплексе городского хозяйства Москвы. Это связано с колебаниями температуры между положительной и отрицательной.