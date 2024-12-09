ЦОДД призвал москвичей использовать общественный транспорт вечером

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителям и гостям столицы посоветовали воспользоваться общественным транспортом для поездок по городу вечером 9 декабря, так как в течение дня ожидается снегопад. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

На данный момент интенсивное движение фиксируется на проспекте Андропова в сторону центра, на Профсоюзной улице в оба направления и на Ленинском проспекте в оба направления. При этом свободное продвижение автомобилей наблюдается на Можайском, Звенигородском и Алтуфьевском шоссе во всех направлениях.

Однако вечером, по прогнозам ЦОДД, возможны локальные затруднения в центре, на ТТК и на вылетных магистралях в сторону области. В департаменте также напомнили, что на движение влияют не только погодные условия и небольшие аварии, но и ремонт на дорогах. Водителей также попросили быть внимательнее за рулем.

"Рекомендуем воспользоваться городским транспортом. Если поездок на автомобиле не избежать, то отложите их на более позднее время – после 19:00", – предупредили в столичном Дептрансе.

За ситуацией на дорогах следят Ситуационный центр и Дорожный патруль ЦОДД, уточнили в пресс-службе ведомства.

Высота снежного покрова в Москве к утру понедельника, 9 декабря, достигла 14 сантиметров. Однако осадки в виде снега продолжат накрывать столицу. В связи с этим снегосплавные пункты Москвы работают в круглосуточном режиме. Общая мощность всех станций позволяет утилизировать около 650 тысяч кубометров в сутки.

