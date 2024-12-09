13 декабря температура в Москве опустится до минус 10 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Похолодание до минус 10 градусов прогнозируется в столице 13 декабря. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 12-го числа во второй половине дня циркуляция воздуха изменится, что приведет к понижению давления и перемещению воздушных масс с севера. В связи с этим, как он утверждает, днем столбик термометра не опустится ниже минус 5 градусов, а ночью – ниже минус 6. Еще сильнее температура упадет 13 декабря, добавил специалист.

"В столицу придет вполне зимняя погода, в то же время снега будет немного, температура ночью и днем прогнозируется от минус 5 до минус 10 градусов", – уточнил Вильфанд.

После этого, синоптик пообещал возвращение погоды к норме: ночью будет холоднее, чем днем. Однако 14 декабря, предупредил Вильфанд, ночью ожидается до минус 13 градусов, а днем – минус 6.

"Это связано будет с перемещением северных воздушных масс", – заключил синоптик.

На этой неделе в Москве прогнозируются снег и гололедица. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, большая часть недели ожидается теплой. В среднем столбики термометров будут показывать от 0 до минус 3 градусов, уточнил он.

