Синоптик Вильфанд: на следующей неделе в Москве ожидаются колебания температуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

На следующей неделе в Москве ожидаются колебания температуры. По ночам столбики термометров будут опускаться до минус 9 градусов, рассказал в беседе с "Интерфаксом" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

При этом в понедельник, 9 декабря, прогнозируется теплая погода, на которую повлияет уход антициклона все дальше от столицы. На этом фоне южные потоки теплого воздуха будут существенно сказываться на температуре. Так, ночью ожидается 0 – минус 2 градуса. В дневное время температура останется почти неизменной и будет колебаться в близком к 0 диапазоне.

При этом уже во вторник, 10 декабря, похолодает до минус 1 – минус 6 градусов. Такая погода будет сопровождаться небольшим снегопадом.

В среду, 11 декабря, температура продолжит меняться. В ночное время морозы усилятся до минус 4 – минус 9 градусов, а днем температура воздуха в Москве поднимется до 1 градуса выше ноля. Уже на следующий день, в четверг, дневные и ночные температуры сохранятся в диапазоне от минус 4 до плюс 1 градуса.

"А с 13 по 15 декабря – понижение температуры, минус 4 – минус 9 ночью и днем минус 1 – минус 6", – подчеркнул синоптик.

Тем не менее, в выходные дни, 7 и 8 декабря, жителей и гостей Москвы ожидают потепление до 0 градусов и снег. По прогнозам, к понедельнику выпадет от 5 до 10 миллиметров снега, а в некоторых местах до 15 миллиметров.