Синоптик Вильфанд: на выходных в Москве потеплеет до нуля градусов и будет идти снег

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичёнок

Жителей и гостей Москвы ожидают потепление до 0 градусов и снег на выходных, 7 и 8 декабря. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Дневные температуры в субботу составят минус 1 – минус 3 градуса в послеполуденные часы, по области – до минус 6 и пойдет заметный снег. В ночь на воскресенье в столице ожидается минус 1 – минус 3, по области – до минус 6 градусов, а днем – уже 0 – минус 2", – цитирует его ТАСС.

По словам синоптика, к понедельнику, 9 декабря, выпадет от 5 до 10 миллиметров снега, а в некоторых местах до 15 миллиметров.

Как отметил метеоролог, на большинстве рек Подмосковья температура уже достигает минус 2 градусов. В ближайшие дни там произойдет незначительный спад уровня воды и появится лед.

В свою очередь, синоптик Михаил Леус пообещал сильный снегопад в Москве в выходные, 7 и 8 декабря. В город вернется снежный покров, высота которого к концу недели может составить 5–10 сантиметров. Всего за выходные в столице выпадет 30% от месячной нормы осадков.

Следующая неделя принесет москвичам погодные сюрпризы, отмечают синоптики. К примеру, в городе ожидаются морозы до минус 15 градусов.

