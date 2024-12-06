Синоптик Леус: снегопад ожидается в Московском регионе в выходные

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сильный снегопад обрушится на Москву в выходные, 7 и 8 декабря. Об этом сообщает в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, благодаря снегопаду в город вернется снежный покров, высота которого к концу недели может составить 5–10 сантиметров. Кроме того, синоптик предупредил, что днем 8-го числа в Москве потеплеет до 0 градусов, а на следующий день эта отметка будет преодолена в сторону положительных значений.

Между тем минувшая ночь, по словам Леуса, стала самой холодной с начала зимы в Москве. По данным базовой метеостанции ВДНХ, столбик термометра опустился до минус 6,5 градуса, что на 0,3 градуса ниже, чем в предыдущий день.

"На других метеостанция Москвы минимум достиг от минус 6,2 градуса в Тушине, Строгине и на Балчуге, до минус 6,9 градуса – в Бутове", – сказано в сообщении.

При этом, как утверждает синоптик, пятница, 6 декабря, станет самым холодным днем за эту неделю. Также в Москве в этот день ожидается небольшой снег.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд считает, что зима в этом году будет теплой. Оттепели будут встречаться чаще, чем сильные морозы. Однако, по его словам, этот прогноз касается лишь европейских территорий страны.

Так, в Сибири, а особенно на севере, погода будет на 5–10 градусов выше нормы. При этом, сравнивая показания температуры с Москвой, это все еще будут сильные морозы.

