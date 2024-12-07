Облачная погода со снегом и гололедом ожидается в Москве 7 декабря

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода со снегом ожидается в столице в субботу, 7 декабря. Местами по городу прогнозируется гололед. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 1 до 3 градусов мороза, по области – от 1 до 6 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 759 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице сохранится на уровне минус 3 градусов, а в Подмосковье – минус 6 градусов.

Сильный снегопад обрушится на Москву в выходные, 7 и 8 декабря. В город вернется снежный покров, высота которого к концу недели может составить 5–10 сантиметров. Всего за выходные в столице выпадет 30% от месячной нормы осадков.

Следующая неделя принесет москвичам погодные сюрпризы, отмечают синоптики. К примеру, в городе ожидаются морозы до минус 15 градусов.