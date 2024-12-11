Желтый уровень опасности продлен в Москве из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве до 09:00 12 декабря продлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом Гидрометцентр России сообщил на сайте.

Аналогичное предупреждение действует и в Подмосковье.

В предстоящие выходные температура в столице опустится до минус 15 градусов, сказал синоптик Александр Шувалов. Он также спрогнозировал снег с вечера четверга, 12 декабря, до середины пятницы, 13 декабря. Более того, с 16 по 22 декабря москвичи будут наблюдать "зимние качели" с потеплением и похолоданием.

Кроме того, 14 и 15 декабря атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Затем оно достигнет 976 гектопаскалей и войдет в число семи самых низких, добавила синоптик Татьяна Позднякова.