Синоптик Позднякова: атмосферное давление упадет в Москве на 15 единиц в выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Атмосферное давление в столице в выходные за 24 часа понизится более чем на 15 единиц. Об этом ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова написала в телеграм-канале.

По словам синоптика, в субботу, 14 декабря, погоду в Москве и Подмосковье будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем, а в воскресенье, 15 декабря, "на вахту погоды заступит компактный циклон" с Финского залива. Из-за этого за сутки атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Падение давления продолжится и в понедельник, 16 декабря. Оно достигнет 976 гектопаскалей и войдет в число семи самых низких для этой даты декабря, пояснила Позднякова.

Специалист отметила, что перепады давления будут сопровождать изменения температуры. Резкие колебания таких метеопараметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, вызвать спазмы сосудов головного мозга, здоровые люди могут испытать дискомфорт и головную боль.

При этом температура первый декады декабря в столице превысила климатическую норму на 1,7 градуса. В среднем столбики термометров держались на отметке минус 1,8 градуса. Из прошедших 10 дней отрицательную аномалию имели только два. Разброс температур составил от минус 6,5 градуса 6 декабря до 2 градусов 1 декабря, уточнил синоптик Михаил Леус.