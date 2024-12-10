Синоптик Вильфанд: суббота окажется настоящим морозным днем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Суббота, 14 декабря, будет "настоящим морозным днем", когда температура в Москве будет соответствовать январским значениям. Об этом в разговоре с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, 14 декабря температура воздуха окажется на четыре градуса ниже нормы. Так, ночью будет от минус 9 до минус 14 градусов, днем – от минус 6 до минус 11 градусов. Давление, указал Вильфанд, существенно повысится, однако особых осадков ждать не стоит.

В ночь на воскресенье, 15 декабря, сохранится холодная погода – от минус 10 до минус 15 градусов, а днем начнет постепенно меняться циркуляция. С понедельника, 16 декабря, температура вновь будет повышаться, уточнил специалист.

Согласно его прогнозу на будние дни, 10 и 11 декабря температура в столице в ночное время окажется в пределах от минус 3 до минус 5 градусов, днем – до минус 8 градусов. Во вторник преимущественно без осадков, в среду ожидаются небольшие осадки, которые существенно не увеличат высоту снега.

В четверг и пятницу, 12 и 13 декабря, начнет меняться циркуляция и воздушные массы станут поступать с севера, а не юга и запада. В ночь на пятницу температура будет близка к показателям от минус 6 до минус 10 градусов, днем – от минус 4 до минус 8 градусов, рассказал Вильфанд.

Эксперт добавил, что атрибуты зимы в столице уже наступили. Среди них – устойчивый переход температуры через ноль градусов и установление снежного покрова.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил РИА Новости, что 14 декабря в Москве прогнозируются январские двузначные морозы.

"В ночь на субботу в столичный регион заглянет гребень антициклона, и в условиях малооблачной погоды в городе минимальные столбики термометров опустятся до минус 10 градусов, в Подмосковье – 10–15 градусов мороза, что соответствует климатической норме января. Похолодание будет кратковременным", – пояснил Тишковец.

Синоптик отметил, что 15 декабря теплый фронт принесет снегопады и смягчение ночного мороза до минус 5 – минус 10, днем – до минус 1 – минус 6 градусов. На следующей неделе температура будет около нуля, уточнил он.

По словам специалиста, 11 декабря через Центральную Россию станет прорываться холодный атмосферный фронт, который во второй половине текущей недели откроет путь полярному холоду, а его клин доберется до самых южных регионов страны.

"До конца рабочей недели в сопровождении скоротечных зарядов снега по ночам в Москве будет минус 3 – минус 8, днем – не выше минус 2 – минус 5 градусов", – резюмировал эксперт.

Между тем высота сугробов на ВДНХ к утру 10 декабря достигла 19 сантиметров. Однако этот показатель остается на 10 сантиметров ниже абсолютного рекорда для этой даты, который был зафиксирован в прошлом году.

В общей сложности за последние трое суток на ВДНХ выпало 24 миллиметра снега – 46% от месячной нормы.