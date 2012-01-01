Синоптик Ильин перечислил главные сюрпризы погоды в Москве в декабре 2024 года

Московская область стала одним из самых снежных регионов в России: за прошедшую неделю сугробы в некоторых местах выросли до 30 сантиметров, рассказал метеоролог Евгений Тишковец. Из-за сильного снегопада МЧС призвало жителей города быть внимательными. О том, какую погоду в столице ждать в ближайшее время, – в нашем материале.

Самая снежная

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Московский регион вошел в пятерку самых снежных регионов на европейской территории России, сообщил 9 декабря в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, высота сугробов в столице превысила норму в 9 сантиметров.



Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" На опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 14 сантиметров, в Тушине вдвое больше нормы – 18, на Балчуге – 10. В Подмосковье самые высокие сугробы образовались в Клину и Дмитрове – 30 сантиметров – столько снега обычно бывает в конце января, и Волоколамске – 26 сантиметров.

На этом фоне столичное МЧС предупредило москвичей о необходимости сохранять осторожность в условиях снегопада и гололеда. В частности, пешеходов призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Автомобилистам же рекомендовали парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем. В свою очередь, Горхозяйство и ЦОДД также попросили по возможности выбирать для поездок городской транспорт.

Между тем для ликвидации последствий сильного снегопада в городе задействовали всю необходимую снегоуборочную и погрузочную технику. На данный момент специалисты служб круглосуточно прометают проезжую часть и тротуары, а затем проводят противогололедную обработку. Кроме того, в городе постоянно работает 51 снегосплавный пункт – их суммарная мощность позволяет утилизировать 650 тысяч кубометров снега в сутки.

Продолжительные снегопады и оттепель

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Погода в столице пока останется переменчивой. С 9 по 15 декабря погода в городе установится в пределах климатической нормы с незначительными отклонениями температуры в пределах 1 градуса. При этом уже в конце недели в Москву придут морозы до минус 13 градусов, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.



Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" С понедельника по среду температура в дневные часы составит от 0 до минус 3 градусов, ночью она понизится до минус 5. Начиная со среды пойдет более холодный арктический воздух. Наиболее холодными ночами станут пятница, суббота и воскресенье: температура будет понижаться до минус 8 и минус 13.

По словам специалиста, в ближайшие дни в столице прогнозируется переменный ветер. В среднем его скорость составит от 4 до 7 метров в секунду. Также с 9 по 11 декабря не ожидается существенных осадков. Однако уже с четверга пойдет продолжительный, но не интенсивный снегопад. Всего к концу недели выпадет не более 3 сантиметров снега, резюмировал Ильин.

"Снегопад начнет усиливаться со следующей недели, в понедельник вечером, и продолжится до среды. За эти дни выпадет от 5 до 10 сантиметров снега", – уточнил синоптик.

Тем не менее 17 декабря будет идти мокрый снег, переходящий в дождь, поэтому высота сугробов осядет, пояснил синоптик. В целом в этот период в Москве может наступить кратковременная оттепель и температура днем вырастет до 2 градусов.

Спрогнозировать последующую погоду в конце декабря пока сложно, заключил Ильин. Он пояснил, что из-за изменений скорости синоптических объектов возникают риски ошибиться в расчетах максимальных и минимальных значений температур.