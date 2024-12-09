МЧС Москвы призвало к внимательности из-за снега и гололеда

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

МЧС Москвы призывает жителей столичного региона соблюдать меры безопасности в условиях снегопада и гололеда, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Так, автомобилистов просят парковаться в безопасных местах и быть внимательными за рулем.

Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

Между тем городские службы продолжают ликвидировать последствия сильного снегопада в Москве. Продолжается зачистка лотковой зоны, погрузка и вывоз снега. В течение дня от снега и наледи будут очищать скатные кровли многоквартирных домов, выступающие элементы фасадов зданий, водосборные желобы и воронки водостоков.

Под особым контролем находится очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, пересадочным узлам, объектам социальной сферы и потребительского рынка.

По данным базовой метеостанции города ВДНХ, 8 декабря выпало 13 миллиметров осадков, что составляет 26% от нормы месяца. В Подмосковье лидером по количеству выпавших осадков стал Дмитров. Там выпал 21 миллиметр осадков или 47% от месячной нормы декабря.

Снегопады в Москве продолжатся. На этой неделе в среднем столбики термометров будут показывать 0...-3 градуса и только в пятницу подморозит до -4...-6 градусов. В то же время практически каждый день вероятны осадки в виде снега и мокрого снега.