Синоптик Шувалов: температура в Москве опустится до минус 15 градусов к концу недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу и воскресенье, 14 и 15 декабря, температура в Москве опустится до 15 градусов ниже нуля, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. Об этом сообщает News.ru.

Синоптик спрогнозировал осадки в виде снега с вечера четверга, 12 декабря, до середины пятницы, 13-го числа. Кроме того, в ночь на субботу, 14 декабря, температура может опуститься до минус 10–15 градусов.

"Но самый холодный день будет, по всей видимости, в субботу. В среду, 11 декабря, будет облачно, температура воздуха составит минус 5–7 градусов ночью, днем – 0 – 2 градуса тепла", – рассказал Шувалов.

После этих выходных в столице начнется похолодание. Со слов специалиста, на следующей неделе, с 16 по 22 декабря, москвичи будут наблюдать "зимние качели" с потеплением и похолоданием.

К тому же в выходные сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров, а в Подмосковье достигнут высоты до 40 сантиметров, сообщил метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По его словам, в ночь на субботу будет малооблачно, а температура воздуха будет варьироваться от 9 до 14 градусов мороза. Тем временем днем 14 декабря теплый фронт принесет обложные снегопады, из-за чего уже в воскресенье сугробы могут вырасти до 30 сантиметров.

"В Клину, где сейчас самый большой в Подмосковье снежный покров (29 сантиметров), в выходные появятся 40-сантиметровые сугробы. В дневные часы – умеренные морозцы, от минус 8 до минус 3 градусов. Настоящая зимняя сказка. Идеальная погода для прогулок и занятий зимними видами спорта", – отметил синоптик.

Кроме того, на следующей неделе снега выпадет еще больше, добавил Тишковец.

Также в выходные в столице резко, более чем на 15 единиц, понизится атмосферное давление. Так, 14 декабря погоду в Москве и Подмосковье будет формировать гребень антициклона с центром над Черным морем, а 15 декабря "на вахту погоды заступит компактный циклон" с Финского залива, отмечала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Перепады давления будут сопровождать изменения температуры. Резкие колебания таких метеопараметров могут привести к нарушениям сердечного ритма, вызвать спазмы сосудов головного мозга, здоровые люди могут испытать дискомфорт и головную боль.