Синоптик Позднякова: текущая зима в Москве будет теплее нормы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Зима в Москве обещает быть более теплой, чем обычно. Об этом рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, результаты климатических моделей, которые прогнозируют долгосрочную погоду, полученные в декабре 2024 года, показывают, что и этот декабрь, и последующие зимние месяцы в Москве и области будут теплее нормы.

"Прогнозируется, что в январе положительная аномалия температуры воздуха будет в пределах плюс 2–2,5 градуса. А это значит, что средняя суточная температура воздуха больше будет соответствовать средним значениям декабря", – отметила эксперт в своем телеграм-канале.

В большинстве моделей прогнозируется небольшое превышение нормы осадков, которая в январе составляет 52 миллиметра. В феврале 2025 года ожидается положительная аномалия температуры воздуха. По словам специалиста, в феврале средняя месячная температура воздуха будет в пределах 3–4 градусов мороза.

Примерно в 30% моделей в конце календарной зимы в столичном регионе будет наблюдаться нехватка осадков. В этом текущем тысячелетии февраль в Москве чаще был дождливым. Однако в феврале 2024 года, несмотря на положительную температурную аномалию, в столице выпало больше осадков, чем обычно, подчеркнула синоптик.

Между тем в предстоящие выходные температура в Москве опустится до минус 15 градусов, сказал синоптик Александр Шувалов. Он также спрогнозировал снегопад с вечера 12 декабря до середины 13 декабря. Более того, с 16 по 22 декабря москвичи будут наблюдать "зимние качели" с потеплением и похолоданием.

Кроме того, 14 и 15 декабря атмосферное давление понизится более чем на 15 единиц. Затем оно достигнет 976 гектопаскалей и войдет в число семи самых низких, добавила Позднякова.