Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до утра понедельника, 16 декабря, пишет Гидрометцентр РФ.

Указанный уровень погодной опасности действует на фоне гололедицы, которая сохраняется до 11:00 16 декабря.

Между тем 12 декабря столичным водителям рекомендовали воспользоваться общественным транспортом из-за непогоды и загруженных дорог. По прогнозам синоптиков, 12 декабря в Москве местами будет идти снег. Москвичам рекомендовали выезжать на автомобиле до 17:00 или отложить поездку на более позднее время.

