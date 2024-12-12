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12 декабря, 14:50

Общество

Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до утра понедельника, 16 декабря, пишет Гидрометцентр РФ.

Указанный уровень погодной опасности действует на фоне гололедицы, которая сохраняется до 11:00 16 декабря.

Между тем 12 декабря столичным водителям рекомендовали воспользоваться общественным транспортом из-за непогоды и загруженных дорог. По прогнозам синоптиков, 12 декабря в Москве местами будет идти снег. Москвичам рекомендовали выезжать на автомобиле до 17:00 или отложить поездку на более позднее время.

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