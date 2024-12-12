12 декабря, 14:50Общество
Желтый уровень опасности продлен в Московском регионе из-за гололедицы
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Желтый уровень погодной опасности продлен в Московском регионе до утра понедельника, 16 декабря, пишет Гидрометцентр РФ.
Указанный уровень погодной опасности действует на фоне гололедицы, которая сохраняется до 11:00 16 декабря.
Между тем 12 декабря столичным водителям рекомендовали воспользоваться общественным транспортом из-за непогоды и загруженных дорог. По прогнозам синоптиков, 12 декабря в Москве местами будет идти снег. Москвичам рекомендовали выезжать на автомобиле до 17:00 или отложить поездку на более позднее время.