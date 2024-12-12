12 декабря, 15:40Общество
Лед на Москве-реке может образоваться в ближайшие дни
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий
Лед на Москве-реке может образоваться в ближайшие дни. Об этом сообщил Гидрометцентр России на официальном сайте.
По данным метеорологической службы, водоем может начать покрываться льдом 12–17 декабря. Кроме того, заледенеют некоторые участки в верховьях реки Западной Двины (Смоленская и Тверская области) и на реке Десне (Брянская область).
Между тем зима в Москве обещает быть теплее, чем обычно. Результаты климатических моделей, прогнозирующих долгосрочную погоду, показывают, что этот декабрь и последующие зимние месяцы в столице и области будут теплее нормы.
Кроме того, очередная волна похолодания придет в столичный регион в конце следующей рабочей недели.
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