Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Лед на Москве-реке может образоваться в ближайшие дни. Об этом сообщил Гидрометцентр России на официальном сайте.

По данным метеорологической службы, водоем может начать покрываться льдом 12–17 декабря. Кроме того, заледенеют некоторые участки в верховьях реки Западной Двины (Смоленская и Тверская области) и на реке Десне (Брянская область).

Между тем зима в Москве обещает быть теплее, чем обычно. Результаты климатических моделей, прогнозирующих долгосрочную погоду, показывают, что этот декабрь и последующие зимние месяцы в столице и области будут теплее нормы.

Кроме того, очередная волна похолодания придет в столичный регион в конце следующей рабочей недели.

