Синоптик Ильин: основные снегопады пройдут в Москве в начале следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Основные снегопады в Москве пройдут в начале следующей недели, 16 и 17 декабря, рассказал Москве 24 синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

Со среды, 18 декабря, осадки прекратятся. Снег не будет идти вплоть до выходных, добавил Ильин. Однако в четверг или пятницу, 19–20-го числа, москвичи, возможно, смогут наблюдать в дневные часы осадки в виде "ледяных игл".

"Следующая порция осадков – в выходные, 21 и 22 декабря. Так что зима вполне себе неплохо проявится на следующей неделе", – подытожил Ильин.

Метеоролог, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее сообщал, что уже в ближайшие выходные сугробы в Москве вырастут до 30 сантиметров, а в Подмосковье – до 40 сантиметров. Еще больше снега он пообещал на следующей неделе.

Синоптик Татьяна Позднякова при этом считает, что зима в Москве будет более теплой, чем обычно. По ее словам, результаты климатических моделей, прогнозирующих долгосрочную погоду, показывают, что этот декабрь и последующие зимние месяцы в столице и области будут теплее нормы.

Столичным водителям тем временем порекомендовали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и загруженности дорог.