Облачная погода и небольшой снегопад ожидаются в Москве 13 декабря

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве и области в пятницу, 13 декабря. На дорогах гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 4 до 6 градусов мороза, по области – от 3 до 8 градусов ниже нуля.

Скорость северо-западного ветра составит 6–11 метров в секунду, местами ожидаются порывы до 15 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 746 миллиметров ртутного столба.

Из-за гололедицы в Москве действует желтый уровень погодной опасности до 16 декабря.

Очередная волна похолодания ожидается в столичном регионе в конце следующей рабочей недели. Температура воздуха в ночные часы понизится до минус 12–17 градусов. Тем не менее период этот будет непродолжительным, и уже в выходные, 21 и 22 декабря, температура снова начнет расти, хотя синоптики ожидают, что до положительных значений она не доберется.

