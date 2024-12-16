16 декабря, 07:30Общество
Метель и гололедица ожидаются в Москве 16 декабря
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Снег, метель и снежные заносы накроют Москву в ближайший час. По данным синоптиков Росгидромета, непогода сохранится до 21:00 16 декабря, сообщается в телеграм-канале МЧС Москвы.
На дорогах образуется гололедица, в отдельных районах прогнозируется гололед и мокрый снег. Юго-западный ветер усилится до 17 метров в секунду.
В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистом рекомендуется значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров и парковаться вдали от деревьев.
Пешеходов призывают обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.
Между тем снежный покров в Москве и области приобрел плотность, что дает возможность для открытия лыжного сезона, рассказал ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Этому способствовал мокрый снег, который шел в столице всю неделю.
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