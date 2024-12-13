13 декабря, 14:37Общество
Автомобилистов призвали к внимательности на дороге из-за снегопада в Москве
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Автомобилистам необходимо сохранять внимательность на дороге на фоне снегопада, который накрыл Москву. С таким призывом к столичным водителям обратилась пресс-служба комплекса городского хозяйства.
Ведомство напомнило о важности строгого соблюдения скоростного режима и дистанции с идущими впереди машинами.
На фоне снегопада городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы.
В Москве также был продлен желтый уровень погодной опасности, причиной для которого стала гололедица. Предупреждение будет сохраняться до 00:00 18 декабря. До этого предполагалось, что его действие закончится в 11:00 16 декабря.
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