Автомобилистов призвали к внимательности на дороге из-за снегопада в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Автомобилистам необходимо сохранять внимательность на дороге на фоне снегопада, который накрыл Москву. С таким призывом к столичным водителям обратилась пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Ведомство напомнило о важности строгого соблюдения скоростного режима и дистанции с идущими впереди машинами.

На фоне снегопада городские службы ведут непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети и проводят соответствующие регламентные работы.

В Москве также был продлен желтый уровень погодной опасности, причиной для которого стала гололедица. Предупреждение будет сохраняться до 00:00 18 декабря. До этого предполагалось, что его действие закончится в 11:00 16 декабря.