В Москве стартовал новый этап капремонта многоквартирных домов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Работы в рамках программы капремонта многоквартирных домов 2025 года стартовали в Москве в соответствии с графиком, сообщила пресс-служба городского хозяйства столицы.

"В столице продолжается реализация самой масштабной в новейшей истории программы капитального ремонта жилья, в этом году в нее вошли более 2,4 тысячи объектов. За прошлый год было отремонтировано свыше 2,3 тысячи домов, а всего с 2015 года – уже более 14,5 тысячи", – цитирует ведомство заммэра города Петра Бирюкова.

Перечень работ для каждого дома определяется на основании срока службы инженерных систем и их технического состояния. Зимой выполняются работы, на которые никак не повлияет наружная температура воздуха, а также те, которые не будут мешать функционированию коммуникаций во время отопительного сезона. В холодное время года проводится ремонт систем электро- и газоснабжения, а также канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов.

Как только в Москве фиксируются устойчивые положительные температуры, специалисты приступают к обновлению фасадов и плоских крыш.

В общей сложности в программу капремонта Москвы были включены свыше 29,6 тысячи домов. Их общая площадь превышает 300 миллионов квадратных метров. В рамках реализации программы планируется отремонтировать более 420 тысяч инженерных систем и конструктивных элементов зданий, а также заменить свыше 117 тысяч лифтов.

Между тем специалисты комплекса городского хозяйства капитально отремонтировали более 200 столичных домов в стиле советского неоклассицизма. В 2024 году в рамках столичной программы капремонта жилого фонда в порядок был приведен дом на Беговой улице. Специалисты восстановили фасад семиэтажного здания, возведенного в 1940 году. Причем для возвращения исторического облика дому был разработан уникальный проект.