Роскачество: жители могут смотреть записи только с камер, установленных ими

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Жители многоквартирных домов могут просматривать записи только с тех камер видеонаблюдения, которые установлены по их инициативе. Об этом рассказали RT в Российской системе качества.

Как объяснили в организации, камера в подъездах может быть установлена самими жителями, управляющей компанией или муниципалитетом. В первом случае техника становится собственностью всех жильцов и относится к общедомовому имуществу, сообщили в Роскачестве.

В случае установки камеры управляющей компанией жители не имеют права распоряжаться ею по своему желанию, в том числе просматривать записи. Если камера установлена муниципалитетом, то отправлять запросы на просмотр могут только представители правоохранительных органов.

В Роскачестве предупредили, что ни один из собственников квартир в подъезде не может самовольно устанавливать видеонаблюдение. Пострадавший в результате какого-то преступления имеет право запросить видео или посмотреть его вместе с сотрудником полиции. Посмотреть видеозаписи ради интереса или по надуманным причинам не получится – в этом случае откажут любые владельцы камеры, добавили в организации.

Между тем в России спрос на системы видеонаблюдения для дома за 2024 год вырос вдвое по сравнению с 2023-м. Также на 20% увеличился спрос на "видеоняни". Такое устройство используется не только для наблюдения за детьми, но и домашними животными.

Ранее в РФ предложили оснастить системами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками все жилые помещения, в которых пребывают пожилые граждане. С соответствующей инициативой обратился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.