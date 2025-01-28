Директор школы в Чите Мыльникова заявила Мизулиной, что камеры нужны для безопасности

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Камеры, которые были установлены в раздевалках школы № 1 в Чите, необходимы для безопасности детей. Такое мнение высказала директор образовательного учреждения Раиса Мыльникова в беседе с "Новостями Читы".

Мыльникова объяснила, что никто не планировал следить за учениками. Записи с камер видеонаблюдения будут изучать лишь при необходимости, уточнила она.

Накануне глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала в своем телеграм-канале действия школы в Чите. По ее словам, эти меры переходят все границы, так как переодеваться детям в подобных условиях неприятно. Она потребовала заняться вопросом устранения камер в раздевалках.

Ранее прокуратура Башкирии начала проверку по факту установки камер видеонаблюдения в туалете школы в селе Миловка Уфимского района. Сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц школы по этому поводу и установят обстоятельства инцидента.

