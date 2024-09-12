Прокуратура в Уфе выяснит причину установки камер в школьном туалете

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Прокуратура Башкирии начала проверку по факту установки камер видеонаблюдения в туалете школы в селе Миловка Уфимского района. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в прокуратуре, информация об установке камер в школьном туалете подтвердилась. В связи с этим сотрудники ведомства дадут оценку действиям должностных лиц школы по этому поводу и установят обстоятельства инцидента.

Ранее следователи организовали проверку после инцидента с неэтичным досмотром старшеклассниц перед допуском на пункт проведения ЕГЭ в воронежской школе № 62. СМИ и телеграм-каналы распространяли информацию о том, что при осмотре девушек заставляли снимать кофты до бюстгальтеров и поднимать верхнюю часть одежды, стремясь найти у них телефоны.

В результате взрослых участников инцидента было решено отстранить от участия в проведении экзаменов.

При этом после нескольких случаев с досмотрами школьников перед экзаменами в ГД заявили о начале разработки законопроекта, предусматривающего изменения порядка проведения ЕГЭ.