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04 июля, 15:15

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Глава Рособрнадзора: нарушение хода ЕГЭ под Воронежем подтверждено частично

В Рособрнадзоре заявили о частичном подтверждении нарушения хода ЕГЭ в Воронежской области

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Нарушение хода единого государственного экзамена в Воронежской области получило частичные подтверждения, сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Выступая в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по просвещению, он обратил внимание, что в ходе проведения ЕГЭ в 2024 году ведомство получило сообщения о 16 фактах нарушения.

"Два факта подтверждены частично, как ни странно, Воронежская область, которая была самой скандальной", – приводит высказывание Музаева РИА Новости.

При этом еще семь из них удалось подтвердить, а оставшиеся семь так и не получили подтверждения.

Так, в воронежской школе № 62 во время экзаменов произошел инцидент с неэтичным досмотром старшеклассниц перед допуском на пункт проведения ЕГЭ. СМИ и телеграм-каналы распространяли информацию о том, что при осмотре девушек заставляли снимать кофты до бюстгальтеров и поднимать верхнюю часть одежды, стремясь найти у них телефоны.

После случившегося взрослых участников инцидента было решено отстранить от участия в проведении экзаменов, а следователи организовали проверку, которая была необходима, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

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