Рособрнадзор: родительским комитетам могут позволить контролировать досмотр перед ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Со следующего года родительским комитетам могут дать право контролировать процедуру досмотра детей перед ЕГЭ. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

Музаев отметил, что родители испытывают наибольший стресс в процессе сдачи ЕГЭ детьми. Для контроля за ситуацией ведомство планирует допускать одного представителя родительского комитета на досмотр перед экзаменами.

Ранее инциденты с досмотром выпускников произошли в Воронеже, Чувашии и подмосковном Видном. В частности, после инцидента с досмотром в Воронеже его взрослых участников отстранили от участия в процессе.

В Видном и Чувашии после произошедшего начались проверки. Региональные отделения прокуратуры в рамках мероприятий дадут оценку инцидентам.

