Депутат Ветров предложил оборудовать дома престарелых видеокамерами

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В России все жилые помещения, в которых пребывают пожилые граждане, могут оснастить системами круглосуточного наблюдения и тревожными кнопками. С соответствующей инициативой обратился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Письмо с данным предложением он направил на имя главы Минтруда РФ Антона Котякова, пишет RT.

Ветров пояснил, что вопрос о соблюдении норм безопасности в домах престарелых и на других объектах круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста уже неоднократно поднимался за последние несколько лет. Также он напомнил о случаях, когда россияне старшего возраста получали травмы и даже увечья из-за нарушений норм техники безопасности.

Вместе с тем депутат обратил внимание на необходимость ужесточения уголовной ответственности за попытки и действия, направленные против любых прав пожилых граждан, находящихся в беспомощном состоянии на попечении или оздоровлении в подобных заведениях.

В середине декабря прошлого года эксперты Минэкономики РФ предложили ввести страховые взносы для финансирования ухода за пожилыми людьми. В министерстве отметили, что изначально можно ввести финансирование на добровольной основе.

В будущем уже за счет обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами, которые уплачиваются с дохода работников. При этом ставка должна быть 0,5% от зарплат, чтобы "не создавать финансового давления на граждан".