Психолог Овсяник: молодым необходимо общаться с пожилыми родственниками

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Во время общения с пожилыми родственниками дети и молодые люди могут удовлетворить свои потребности в безусловном принятии и безопасности, рассказала клинический психолог Ольга Овсяник. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Пожилые люди являются хорошими слушателями, отметила эксперт. Они никуда не спешат и всегда открыты к диалогу. Кроме того, те, у кого за плечами много лет жизни, могут дать полезный совет, исходя из опыта, которого нет у молодежи, подчеркнула она.

Также зрелые люди готовы принимать окружающих такими, какие они есть. Своих внуков и детей они стараются обогреть и приютить. Именно поэтому рядом с ними появляется чувство безопасности, объяснила Овсяник.

Специалист считает, что пожилые люди также являются маркером молодости. Во время разговора с ними молодые люди осознают, что у них впереди еще много лет, за которые они должны что-то успеть или что-то исправить, добавила психолог.

Как правило, люди в возрасте всегда благодарны за любые знаки внимания, что рождает чувства значимости и самоценности у молодежи, отметила Овсяник.

По ее словам, дети, которые росли рядом с бабушками и дедушками, становятся во взрослом возрасте более спокойными и уверенными в себе. Однако, если у ребенка нет возможности общаться с пожилыми родственниками, есть услуга аренды бабушки или дедушки на час, рассказала Овсяник.

"Безусловно, оплата частично лишает эти отношения искренности. Однако молодые люди могут рассматривать общение с пожилыми как альтернативу психологу, визит к которому стоит гораздо дороже, чем аренда дедушки", – добавила она.

Кроме того, это будет полезно и самим пожилым. Они будут чувствовать себя полезными и нужными и смогут закрыть свои потребности в общении, заметила психолог.

Некоторые ученые утверждают, что забота о внуках продлевает жизнь пожилых людей в среднем на пять лет, рассказала Овсяник. Такой положительный эффект на представителей старшего поколения может оказывать и взаимодействие просто с молодыми людьми, считает эксперт.

Однако, по ее мнению, есть в этих отношениях и грустный момент – напоминание об одиночестве с обеих сторон.

"Молодые закрывают те потребности, которые они не удовлетворили в своей семье, и в аренду сдаются дедушки, которые оказались ненужными своим родным", – резюмировала она.

Ранее гештальт-терапевт Ольга Мошенская предупредила, что развод может повлиять как на детей, так и пожилых родителей. В процессе развода важно отвлечь ребенка общением с другими родственниками или психологом, которые помогут ему справиться с эмоциями при уходе одного из родителей.

