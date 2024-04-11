Психолог Дугенцова сообщила о связи детских травм и неудач в личной жизни

Фото: depositphotos/tiagoz

Детские травмы могут сказаться на проблемах в личной жизни. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на детского психолога Дарью Дугенцову.

Как она утверждает, если у человека с детства имеются какие-либо нерешенные вопросы с родителями, то в дальнейшем они будут влиять на всю жизнь. Например, человеку будет трудно выстроить взаимоотношения с женщинами или же он и вовсе не захочет заводить семью.

"Также влияет отношение родителей друг к другу, так как мы берем это за основу и базу психики. И если не работать над собой, то человеку будет очень сложно выстраивать здоровые отношения в будущем", – добавила эксперт.

Дугенцова считает, что проблемы могут возникнуть во время общения с детьми, так как зачастую люди поступают по тому же принципу, что и испытывали в детстве. По ее словам, даже некупленный чупа-чупс может сказаться на подсознании человека.

Психолог указала на то, что нельзя воспитать полностью здорового человека с точки зрения психики, но необходимо решить эти проблемы с самого начала, чтобы они не повлияли на дальнейшую жизнь.

Ранее Дугенцова рассказала, как помочь ребенку пережить развод родителей. По ее словам, травмирующий опыт можно минимизировать, для этого следует кратко пояснить причину расставания, поскольку дети часто берут вину на себя за разлад в семье. Также следует дать возможность маленькому человеку выразить и высказать все, что у него на душе.

