Эксперты Минэкономики РФ предложили страховать уход за пожилыми людьми

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Для финансирования ухода за пожилыми людьми можно в будущем ввести страховые взносы в размере 0,5% от зарплаты. Такую идею озвучили эксперты Минэкономики РФ, однако в Минтруде сообщили, что такой взнос не обсуждается. Об этом пишет РБК.

Систему долговременного ухода (СДУ) за пожилыми людьми и инвалидами описали в своей научной статье "Подходы к внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в России в сравнении с другими странами", опубликованной в журнале "Экономическое развитие России", замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова и директор департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Минэкономразвития Святослав Сорокин, эксперты Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР при РАНХиГС Мария Гирич и Всероссийской академии внешней торговли при Минэкономразвития Антонина Левашенко и Иван Ермохин.

Они предложили финансировать уход за пожилыми и инвалидами за счет добровольного, а в будущем – обязательного страхования по аналогии с пенсионными взносами, которые уплачиваются с дохода работников. При этом ставка должна быть 0,5% от зарплат, чтобы "не создавать финансового давления на граждан", указали авторы статьи.

В Минэкономразвития изданию сообщили, что мнение авторов – неофициальная позиция министерства.

СДУ за пожилыми и инвалидами, которые не могут сами себя обслуживать, появилась в РФ в 2018 году. Изначально она действовала в пилотных регионах в рамках федпроекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Однако с 1 сентября этого года система развернута во всех российских регионах, заявили изданию в пресс-службе Минтруда.

Из федерального бюджета в 2023 году на финансирование СДУ предусмотрены 10,9 миллиарда рублей, в следующем году – 11,8 миллиарда рублей. В ведомстве отметили, что параметры финансирования на 2025–2026 годы уточнят позже.

СДУ подразумевает, что соцобслуживание или медпомощь на дому, в дневном или круглосуточном стационаре могут получить все нуждающиеся. Для этого привлекают сиделок или учат членов семьи ухаживать за родственником. Для получения СДУ необходимо подать заявление в орган соцзащиты, после чего медкомиссия определит наличие и степень нуждаемости. Затем составят перечень соцуслуг и количество часов бесплатной соцпомощи.

Как указали в Минтруде, процедуры определения нуждаемости проводят по определенным стандартам. Приоритетное право на данный момент имеют ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны и СВО. Там добавили, что охват СДУ будет последовательно расширяться.

Ранее депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по труду Ярославом Ниловым внесли в ГД законопроект о выплатах на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) ухаживающим за инвалидами первой группы и престарелыми.

Авторы предложили ввести ежемесячную выплату в размере МРОТ для тех, кто ухаживает за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства первой группы, инвалидом первой группы, за пожилым, который по заключению медучреждения нуждается в постоянном уходе либо достиг возраста 75 лет.

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