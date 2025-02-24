Член ОП Мамчур назвал причины роста штрафа за неправильно установленную дверь

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Штраф за неправильно установленную входную дверь увеличился из-за постоянного совершенствования законодательства и необходимости пополнять бюджет. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на члена Общественной палаты Московской области Валерия Мамчура.

Как отметил общественник, с начала этого года в России выросли штрафы и налоги, так как бюджет необходимо наполнять. По его словам, это является одной из причин ужесточения ответственности за неправильно установленную входную дверь. Вместе с тем законодатели в очередной раз решили напомнить россиянам о важности соблюдения пожарной безопасности, считает Мамчур.

"Если вы живете в многоквартирном доме, ваши права заканчиваются точно там же, где начинаются права других. Поэтому, как и хлам в подъезде, и соседский шкаф, который стоит, мешает и дверь, открывающаяся не в ту сторону, которая может мешать открытию двери соседа. Поэтому надо не забывать при проведении ремонтных работ, что есть правила, и их нужно соблюдать", – сказал член Общественной палаты Московской области.

Как отметил Мамчур, при проектировании многоквартирных домов в документах указывается, как и куда должны открываться входные двери, и с учетом этих требований разрабатываются дизайн-проекты квартир. Если в старых домах можно ссылаться на проект, разработанный в год проектирования здания, то в новых домах нужно учитывать правильное открытие входных дверей, подчеркнул общественник.

Ранее стало известно, что размер штрафа за неправильно установленную дверь, которая открывается наружу, увеличился с 10 до 15 тысяч рублей. Собственники квартир с неправильно установленной дверью нарушают требования пожарной безопасности и создают препятствия для эвакуации соседей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, заявил эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Виктор Федорук.

Между тем директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков рассказал, что за умышленную порчу общедомового имущества грозит уголовная или административная ответственность. К такому имуществу относятся лифты, подъезды, лестницы, крыши, стены.