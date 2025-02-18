Кабмин РФ поддержал проект об обязанности жильцов впускать газовщиков в квартиру

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российский кабмин поддержал законопроект об обязанности жильцов впускать газовщиков в свою квартиру. Об этом говорится в отзыве правительства, размещенном в думской электронной базе.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки в соответствии с указанными замечаниями", – отмечается в документе.

Если законодательную инициативу примут, то собственники помещений и наниматели жилых помещений по договору найма во многоквартирных домах будут обязаны давать доступ к внутриквартирному оборудованию представителям газовых служб. Кроме того, предлагается сократить срок рассмотрения судом заявлений организаций газового обслуживания, если гражданин отказал им в доступе.

В отзыве правительства говорится, что текущая версия законопроекта не учитывает доступ к оборудованию сотрудников управляющей организации, товарищества собственников жилья, индивидуальных предпринимателей, жилищных или потребительских кооперативов. Кроме того, в документе не отображена ситуация принудительного техобслуживания и ремонта оборудования в случае заключения договора об обслуживании собственником жилого дома со специализированной организацией.

Ранее эксперты призвали россиян регулярно проверять и обслуживать свои газовые приборы, так как их неисправности могут вызвать утечку газа. Главными целями технического обслуживания, кроме того, являются обеспечение исправности оборудования и соответствие нормативам и стандартам. В основные этапы работ входит проверка состояния газовых труб, арматуры и соединений на наличие ржавчины, механических повреждений и утечек.

