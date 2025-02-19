Минстрой предложил вернуться к идее единой платежки за ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В России стоит ввести единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), считает глава Минстроя Ирек Файзуллин. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе заседания комитета Госдумы по ЖКХ обсуждался вопрос о том, влияет ли прямой договор на собираемость платежей по ЖКУ, если эта функция идет напрямую от ресурсоснабжающих компаний, а не от управляющей фирмы.

"Личное мое мнение, должна быть единая платежка, единый оператор в регионе по сбору средств, и не должно быть прямых договоров", – заявил Файзуллин.

Ранее эксперт Андрей Моисеев рассказывал, что в ряде случаев россияне могут не платить за коммунальные услуги. Например, если услуга была ненадлежащего качества, то за нее можно не платить, но для этого нужно обращаться в суд.

Другим основанием может являться просроченный на три года платеж. Также в ряде случаев можно не платить долги бывших владельцев квартиры.

