Юрист Моисеев назвал три случая, когда можно оспорить долги за ЖКУ

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Платить за коммунальные услуги необязательно в трех случаях, рассказал доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Моисеев в беседе с агентством "Прайм".

Если услуга была ненадлежащего качества, то за нее можно не платить. Суды рассматривают очень много подобных споров, особенно в сфере снабжения горячей водой.

"Суды удовлетворяют иски не только о перерасчете, но и об обязательстве привести в порядок саму услугу, а также компенсировать моральный вред", – сказал эксперт.

Вторым основанием, по которому россиянам можно не платить за коммунальные услуги, является просроченный на три года платеж. Согласно судебной практике, такие старые долги можно не оплачивать, а отдавать предпочтения более свежим.

Специалист добавил, что исковая давность применяется к долгам лишь по заявлению стороны. Если должник не обратился в суд с возражением на основе истечения срока исковой давности, то судебный орган может удовлетворить требование выплатить старую задолженность.

Также в ряде случаев можно не платить долги бывших владельцев квартиры. Если с человека требуют оплаты, то он должен обратиться в суд, даже если уже перечислил чужой долг на счет управляющей компании. Эти деньги можно вернуть, заключил Моисеев.

Ранее сообщалось, что число должников за жилищно-коммунальные услуги в РФ сократилось на 300 тысяч. В 2024 году количество неплательщиков равнялось 3,5 миллиона человек, а на 1 января 2025 года их число достигло 3,2 миллиона.

Тенденцию уменьшения неплательщиков подтвердили и в Минстрое РФ. Общий объем просроченной дебиторской задолженности на 1 декабря 2024 года снизился на 1,5% относительно аналогичного периода 2023-го.

