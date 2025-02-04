Москвичам рассказали, как не попасть на уловки мошенников при оплате ЖКУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Не попасться на уловки мошенников и безопасно оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) можно в сервисе "Мои платежи", доступном на mos.ru, приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Оплатившие ЖКУ через официальные сервисы москвичи могут не беспокоиться за сохранность своих личных данных. Это имеет большое значение, особенно на фоне участившихся случаев мошенничества с использованием поддельных платежных документов за услуги ЖКХ.

"Горожане экономят время, используя шаблоны и функцию пакетной оплаты, а также не переживают о своевременности внесения платы за услуги, настроив автоплатежи и уведомления", – рассказал директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Владимир Новиков.

Примерно половина всех платежей, которые москвичи совершают через интернет в городских сервисах, относится к оплате жилищно-коммунальных услуг, обратили внимание в департаменте. В 2024 году они оплатили более 8,7 миллиона счетов за ЖКУ через портал mos.ru и мобильные приложения. За все время было оплачено более 46 миллионов счетов.

"Мои платежи" автоматически обнаружат все неоплаченные счета за ЖКУ, если у пользователя есть стандартный или полный аккаунт на mos.ru. Для этого в личном кабинете необходимо указать адрес, код плательщика единого платежного документа (ЕПД) и лицевые счета ресурсоснабжающих организаций, которые выставляют счета по прямым договорам.

Кроме того, москвичи могут оформить подписку на уведомления о новых счетах, если не хотят пропустить оплату счетов. Чтобы подключить функцию, надо зайти в личный кабинет на mos.ru, выбрать раздел "Профиль", затем – "Настройка подписок", где в разделе "Категории" выбрать, за какие счета хотелось бы получать уведомления.

Также горожане могут сэкономить время через создание шаблонов на оплату: во время оплаты услуги отображается функция "Сохранить как шаблон". В сервисе "Мои платежи" на странице счетов представлены все шаблоны, так что при следующей оплате можно будет выбрать подходящий.

Помимо этого, сервис предлагает опцию автоплатежа по выставленному счету для облегчения регулярной оплаты ЕПД. Для подключения этой функции необходимо произвести одну оплату, затем выбрать периодичность и дату списания средств, указать сумму и реквизиты банковской карты.

В то же время "Мои платежи" позволяют оплачивать несколько счетов одновременно. Для этого нужно выбрать их, отметив галочкой, и нажать "Оплатить". Для первого счета потребуется код подтверждения оплаты, который придет на мобильный телефон.

Сервис позволяет оплатить счета за водоснабжение и электроснабжение, выставленные по прямым договорам с поставщиками ресурсов. Для этого потребуется стандартная или полная учетная запись. Оплата счетов за электричество и воду потребует лицевой счет АО "Мосэнергосбыт", номер прибора учета электроэнергии и номер абонента АО "Мосводоканал". Счета за воду и электричество автоматически появятся в сервисе.

Москвичи могут оплатить услуги благодаря системе быстрых платежей, для которой не надо вводить данные банковской карты. До 10 января 2026 года горожане могут оплачивать счета через СБП в сервисе на портале mos.ru без комиссии. Кроме того, они могут получить кешбэк в размере 1% от суммы платежа при оплате определенных категорий услуг. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться в программе лояльности на сайте vamprivet.ru.

Между тем россиян предупредили, что QR-код, представленный на бумажной квитанции ЖКУ, которая была получена по почте, может оказаться подставным. Перед оплатой счета необходимо сверить квитанцию с платежным документом в личном кабинете управляющей компании. Для этого необходимо войти в личный кабинет, но сделать это нужно не через QR-код, указанный на платежке, а традиционным методом, вводя пароль.