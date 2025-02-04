Эксперт по ЖКХ Уткин: QR-код на квитанции ЖКУ может быть поддельным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

QR-код, представленный на бумажной квитанции жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), которая была получена по почте, может оказаться подставным, предупредил в беседе с РИА Новости эксперт в области ЖКХ Никита Уткин.

Он почеркнул, что перед оплатой счета необходимо сверить квитанцию с платежным документом в личном кабинете управляющей компании. Для этого необходимо войти в личный кабинет, но сделать это нужно не через QR-код, указанный на платежке, а традиционным методом, вводя пароль. По словам Уткина, на документе может быть представлен код, ведущий на подставной сайт.

При этом эксперт подчеркнул, что вероятность обмана можно избежать вовсе. Сделать это удастся, если полностью отказаться от бумажных квитанций в пользу электронных.

Накануне в Госдуме обратили внимание, что в последнее время в России наблюдается устойчивый рост числа случаев мошенничества с поддельными квитанциями за ЖКУ. Злоумышленники прибегают к использованию современных технологий, создавая фальшивые платежные документы. При этом на вид их невозможно отличить от настоящих.

Преступники рассчитывают, что, получая подобную "квитанцию", граждане не перепроверяют реквизиты, сразу оплачивая задолженность с помощью QR-кода.