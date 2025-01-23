Эксперт Бондарь рассказал об опасности объявлений с QR-кодами на подъездах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мошенники начали активно использовать фальшивые домовые чаты для обмана. Об этом в беседе с RT рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По словам эксперта, QR-коды в подъездах, которые предлагают вступить в группу жильцов для обсуждения домовых вопросов, могут нести и серьезную угрозу. К примеру, после сканирования QR-кода можно попасть на мошеннический сайт, где жертве предлагается ввести личные данные.

"В некоторых случаях QR-коды могут перенаправлять на ссылки для оплаты якобы "общедомовых нужд" или "неотложных работ". А в более изощренных схемах это может быть приглашение в сомнительные организации или даже секты, маскирующиеся под домовые группы", – пояснил Бондарь.

Основной проблемой таких объявлений эксперт назвал их правдоподобие, так как люди считают информацию в подъездах локальной и безопасной.

Чтобы не стать жертвой мошенников, Бондарь посоветовал не переходить по QR-кодам с публичных объявлений, если на них не указана ссылка. Сам QR-код важно не распространять.

"Если вы увидели подобное объявление в своем подъезде, срочно свяжитесь с управляющей компанией или со старшим по дому, чтобы они предупредили остальных жильцов", – сказал эксперт.

Домовой чат лучше организовать через официальные каналы, считает специалист. Также стоит отдать предпочтение тем платформам, которые имеют официальные приложения и сервисы.

Ранее в Москве создали новый бесплатный сервис по защите от кибермошенников. Телеграм-бот анализирует присланные скриншоты переписки, текстовое или голосовое сообщение и помогает определить, есть ли в нем признаки мошенничества.

Сервис работает с применением искусственного интеллекта, включая большие языковые модели и технологии оптического распознавания текста и речи.