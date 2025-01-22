Памфилова предупредила о звонках мошенников от ее имени

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Во время заседания ЦИК России одному из ее членов поступил мошеннический звонок якобы от имени главы комиссии Эллы Памфиловой. Председатель Центризбиркома призвала не терять бдительность.

"Сегодня, пока мы обсуждали серьезный вопрос, я выступаю, а одновременно Евгению Ивановичу (Колюшину. – Прим. ред.) приходит звонок в Telegram <...>. Параллельно позвонили супруге", – передает РИА Новости ее слова.

Членам ЦИК показали скриншоты сообщений от аферистов. Осторожность необходимо сохранять на всех уровнях, подчеркнула Памфилова.

Также она предупредила о циничных битвах и подрывной деятельности, которые продолжаются на информационных фронтах.

Между тем мошенники стали использовать новую схему с поддельными уведомлениями о налоговой задолженности, сообщил ранее эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн. Преступники воспользовались тем, что россияне ждут официальных уведомлений от ФНС, поэтому стали рассылать на почту, в мессенджеры и соцсети листки, внешне схожие с документами налоговой инспекции.

