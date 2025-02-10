Депутат Разворотнева объяснила, зачем в РФ изменили порядок оплаты за отопление

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Новый порядок оплаты отопления по факту, а не равномерно в течение года, будет более прозрачным и понятным, рассказала зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

С 1 марта 2025 года в РФ запретят переход регионов на форму оплаты услуг за отопление в виде равномерного разделения платежа на весь год. У тех регионов, кто уже перешел на такую оплату, эта форма сохранится.

"Граждане смогут проверить, какими были реальные показания приборов учета, и сравнить то, что ему написали в платежке. Расчеты между управляющими компаниями и ресурсниками тоже будут более понятны", – сказала Разворотнева в беседе с РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что подобная схема стимулирует граждан принимать решение о повышении энергоэффективности дома. Если платить равномерно, то не получится понять, насколько соблюдался температурный режим и сколько было начислено реально.

"Это мягкий подход, который позволяет учитывать климатические особенности тех субъектов, где очень жаркое лето и очень холодные зимы, например в Сибири. Там за отопление граждане платят равномерно в течение календарного года", – отметил, в свою очередь, эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.

Однако у данного решения есть свои минусы. Эксперты предупреждают, что в осенне-зимний период счета будут значительно выше, чем в случае с равномерной оплатой.

До этого в РФ унифицировали возможность подать заявление на субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг. Теперь это можно сделать через "Госуслуги" и региональные порталы во всех российских регионах.

