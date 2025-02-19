Депутат Колунов: газовщики могут получить право по решению суда заходить в квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов ("Единая Россия") в разговоре с ТАСС предложил обязать собственников и нанимателей квартир по договору соцнайма предоставлять сотрудникам газовой службы беспрепятственный доступ к жилью для проверки газового оборудования.

Согласно инициативе, суд должен в течение 12 дней, то есть в сокращенном и упрощенном порядке, принять решение, в рамках которого сотрудники газовой службы вместе с Федеральной службой судебных приставов (ФССП) смогут беспрепятственно проходить в квартиры граждан. Соответствующий законопроект, по словам Колунова, будет рассмотрен в первом чтении 25 февраля.

По мнению авторов данного предложения, этот вопрос является острым, так как отсутствие беспрепятственного допуска хотя бы в одну из квартир жилого дома создает угрозу для всех жильцов.

Правительство России ранее поддержало законопроект об обязанности жильцов впускать газовщиков в свою квартиру. При этом в отзыве кабмина сказано, что в текущей версии закон не учитывает доступ к оборудованию сотрудников управляющей организации, товарищества собственников жилья, индивидуальных предпринимателей, жилищных или потребительских кооперативов.

Кроме того, в документе не была отображена ситуация принудительного техобслуживания и ремонта оборудования в случае заключения договора об обслуживании собственником жилого дома со специализированной организацией.

