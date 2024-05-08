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08 мая, 14:37

Город

Около 500 тыс газовых плит проверили в московских квартирах с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала 2024 года специалисты комплекса городского хозяйства проверили почти треть (около 500 тысяч) установленных в квартирах москвичей газовых плит. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы", – цитируют заммэра на портале мэра и правительства Москвы.

Мастера на месте устраняют незначительные неполадки, выявленные в ходе проверок. В случае обнаружения серьезных нарушений специалисты исключают угрозу безопасности и дают рекомендации по дальнейшей эксплуатации и ремонту плит.

По словам Бирюкова, срок службы газовой плиты составляет в среднем 10–12 лет. По окончании этого периода невозможно поддерживать безопасную работу оборудования. Плиту необходимо заменить, заключил Бирюков.

С 2019 года любая плита должна быть оборудована системой газ-контроля, которая приостанавливает подачу голубого топлива, если пламя в горелке погасло.

Собственник или наниматель жилого помещения несут ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования. Право на его техобслуживание имеет только газораспределительная организация, в столице это АО "Мосгаз".

Ранее депутаты ГД приняли закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Денежные взыскания могут составить до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Москвичам рассказали, как специалисты Мосгаза проверяют состояние газового оборудования

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