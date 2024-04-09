Профессор Шамин рассказал о главной опасности индукционных плит

Фото: depositphotos/belchonock

Индукционная плита является большим электромагнитом. В связи с этим существует мнение, что она может негативно влиять на здоровье человека. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на профессора РТУ МИРЭА, доктора физико-математических наук Романа Шамина.

По словам ученого, внутри плиты находятся индукционные катушки с медной обмоткой. Когда по виткам катушки проходит ток, образуется высокочастотное магнитное поле. Оно и вырабатывает тепло, приводя в движение электроны.

Профессор уточнил, что уже на расстоянии 30 сантиметров от поверхности плиты уровень электромагнитного излучения равен нулю. Но важно учитывать интенсивность излучения и продолжительность воздействия.

"Радиобиологическая специфика восприятия электромагнитных излучений для каждого человека носит фактически индивидуальный характер. Поэтому стоять на протяжении двух часов непосредственно у включенного прибора не рекомендуется", – подчеркнул Шамин.

Ученый сказал, что людям с вживленными кардиостимуляторами или дефибрилляторами рекомендуется подходить к плите не ближе чем на 50 сантиметров. Генерируемое электромагнитное поле может влиять на работу приборов и приносить вред его пользователям.

Ранее эксперт по фэншуй Юлия Богданова объяснила, что расположение кухонной плиты влияет на финансовое благополучие и самочувствие жителей дома. Она отметила, что плита объединяет энергии человека, еды и огня, поэтому в случае проблем со здоровьем и финансовыми трудностями стоит обратить на этот предмет внимание.